25年の昇給率見通し2.8％

香港25年の昇給率見通し2.8％ＮＮＡ日系調査、前年実績下回る独自PICK UP経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港日本マクロ経済統計雇用・労務貿易統計ベンツの中国販売、24年は約７％減少中国車両貿易統計自動車NEW24年の輸出5.9％増、２年ぶりプラス回復中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械車部品小売りNEW24年新車販売は過去最高 3144万台、ＮＥＶ初の１千万台超中国車両貿易統計自動車NEW25年の昇給率見通し2.8％ ＮＮＡ日系調査、前年実績下回る香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW工作機械輸出、24年は15％減 地政学的影響、機械設備も微減台湾製造貿易統計その他製造NEW衣類などの輸出額、24年は24％増で過去最大カンボジア繊維貿易統計繊維NEW香港の最新ニュースサイバー安保法案、立法会で審議開始香港ＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制シンガポールの資産管理会社、香港に拠点香港金融マクロ経済金融一般ＭＰＦの24年運用実績、２年連続黒字香港経済金融一般証券雇用・労務政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国24年新車販売は過去最高PICK UP車両貿易統計自動車NEW香港25年の昇給率見通し2.8％独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW台湾工作機械輸出、24年は15％減PICK UP製造貿易統計その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ