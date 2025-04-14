２月の平均経常性賃金、前年同月比3.02％増

台湾２月の平均経常性賃金、前年同月比3.02％増経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報２月の平均経常性賃金、前年同月比3.02％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務NEW一部のテック人材で給与減少 解雇などが影響、現地社調査シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般雇用・労務現代製鉄の賃金交渉、労使が暫定合意韓国鉄鋼鉄鋼・金属雇用・労務最賃引き上げによるインフレなし、労組主張フィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制年金と給与同時払い、中小企業が導入延期要求オーストラリア経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制銀行の給与が上昇傾向、ハイテク人員増で中国金融統計ＩＴ一般金融一般雇用・労務台湾の最新ニュース聯発科技の３月売上高、２年６カ月ぶり高水準台湾ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューターＴＳＭＣ、米出荷規制で10億米ドル罰金か台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター事件台プラ４社、１Ｑ純利益は53％減台湾化学決算化学一般NEW各国・地域のトップ記事香港ネットバンキングに詐欺対策PICK UP金融ＩＴ一般金融一般社会一般事件政策・法律・規制NEW台湾関税猶予で前倒し出荷の波PICK UP経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造海運空運政策・法律・規制NEW韓国コスマックスがタイに新工場PICK UP化学保健医療化学一般その他製造建設・プラント小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ