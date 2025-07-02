財新製造業ＰＭＩ、６月は景気拡大圏に回復

中国財新製造業ＰＭＩ、６月は景気拡大圏に回復経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易統計財新製造業ＰＭＩ、６月は景気拡大圏に回復中国経済マクロ経済統計NEW吉利の６月販売、42％増の23.6万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW５月の香港ドル預金3.4％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW輸出受注品の台湾内生産比率、24年は過去最大台湾経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW相互関税影響の無給休暇、企業・人数とも増台湾経済マクロ経済貿易統計雇用・労務政策・法律・規制NEW６月の輸出4.3％増 半導体・車がけん引、同月最高韓国経済マクロ経済貿易統計NEW中国の最新ニュース北汽新能源の６月販売、25％増の1.2万台中国北京車両統計自動車NEW中国、日本水産物輸入再開＝２年ぶり中国農水貿易食品・飲料農林・水産社会一般政策・法律・規制外食・飲食外資の再投資に税額控除、28年末まで中国経済マクロ経済設備投資政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ