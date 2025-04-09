銀行の給与が上昇傾向、ハイテク人員増で

中国銀行の給与が上昇傾向、ハイテク人員増で金融NEW国・地域中国業種金融関連タグ中国金融一般ＩＴ一般統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報銀行の給与が上昇傾向、ハイテク人員増で中国金融統計ＩＴ一般金融一般雇用・労務NEWＮＺ「生活賃金」、９月から28.95＄に引上げニュージーランド経済社会一般雇用・労務政策・法律・規制NEW人材開発省、戦略転換を実施 労働者により良い就業機会を提供シンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制最低賃金、月額２千元以上が29地域に拡大中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制労組、最低賃金引き上げの緊急法案化を要請フィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制豪労組、最低賃金4.5％引き上げを要求オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制中国の最新ニュースＢＹＤのＥＶ販売、初の世界シェア首位へ中国車両統計自動車車部品NEW中国は「最後まで戦う」 米に徹底対抗、やまない関税合戦中国経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEWホンダの３月販売8.8％減、ＮＥＶに押され中国車両統計自動車各国・地域のトップ記事ミャンマー軍政ナンバー２、許可ない救援活動容認せずPICK UP政治社会一般政治一般軍事災害NEW中国中国は「最後まで戦う」PICK UP経済マクロ経済貿易証券政策・法律・規制NEW香港香港政府、米関税に７対策PICK UP経済マクロ経済貿易政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ