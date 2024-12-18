25年の日系昇給率4.1％予測

韓国25年の日系昇給率4.1％予測前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査独自PICK UP経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国日本マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW最賃引上げで企業の人件費２％増＝カシコンタイ経済雇用・労務NEW最低賃金１月から引上げ、一部で400バーツタイ経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制25年の昇給見通しは3.6％ 24年の3.9％から減速へ＝ＮＮＡタイ経済マクロ経済統計雇用・労務条件付き定期賞与も通常賃金＝最高裁判決韓国経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制25年の日系昇給率4.1％予測 ＮＮＡ調査、伸び鈍化継続中国経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務貿易統計25年の日系昇給率4.1％予測 前年比0.5Ｐ低下＝ＮＮＡ調査韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEW11月の輸出8.2％増、年間では過去最大予測タイ経済マクロ経済貿易統計NEW１～11月の自転車輸出、3.8億ドルで２割減カンボジア車両貿易統計二輪車その他製造スポーツNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車財政NEW投資優先手続き適用、4.5兆ペソ相当にフィリピン経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信インフラ電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEW韓国の最新ニュース旅行サイト利用者、選択理由は「価格」韓国観光統計観光NEW高齢化率20％に、一部地域は「超高齢化」韓国社会統計社会一般NEWサムスン、残業制限の適用除外求める韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国ゲーム業界売上高が過去最高PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディア小売りNEW台湾電動自転車のモデル拡充独自PICK UP製造ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW韓国25年の日系昇給率4.1％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ