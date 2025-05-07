海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増

中国海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国その他製造海運石油・石炭・ガス電力・ガス・水道観光マクロ経済統計貿易ＧＤＰ海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光NEW【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済NEWカタールとクウェートへ、10日から行政長官香港経済マクロ経済政策・法律・規制外交NEW【ニューストップ５】2025年４月台湾経済マクロ経済貿易政治一般NEW【月次リポート】台湾（４月）台湾経済マクロ経済NEW現代経済研、25年の成長率0.7％に下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW貿易統計海洋経済の生産額、１～３月は5.7％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW財新サービス業ＰＭＩ、７カ月ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW広州交易会閉幕、バイヤー数は過去最多記録中国広東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売りイベント小売りNEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュース財新サービス業ＰＭＩ、７カ月ぶり低水準中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス政策・法律・規制NEW理想汽車の４月販売、３割増の3.4万台中国北京車両統計自動車NEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ