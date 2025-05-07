労働節の国内旅行者６％増

中国労働節の国内旅行者６％増「過去最高の盛り上がり」にPICK UP観光NEW国・地域中国業種観光関連タグ中国日本自動車電機陸運海運空運ＩＴ一般小売り外食・飲食その他サービス観光娯楽マクロ経済統計政策・法律・規制自動車統計理想汽車の４月販売、３割増の3.4万台中国北京車両統計自動車NEW小米ＥＶの４月販売、2.8万台以上中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤ、４月新車販売は21％増＝ＥＶ伸びる中国深セン車両統計自動車NEW長安汽車の４月販売、３カ月ぶりマイナス中国重慶車両貿易統計自動車NEW上汽の４月販売4.6％増、４カ月連続プラス中国上海車両貿易統計自動車NEW長城汽車の４月販売、２カ月ぶりプラス中国河北車両貿易統計自動車NEW中国の最新ニュース【月次リポート】全国（４月）中国経済マクロ経済NEW航空３社、１～３月期はそろって赤字中国運輸決算空運観光NEW石油大手３社、１Ｑは6.9％減益＝原油安で中国資源決算石油・石炭・ガスインフラNEW各国・地域のトップ記事香港労働節連休、本土客は92万人PICK UP観光統計観光小売り外食・飲食NEWミャンマー米ＲＦＡ、ミャンマー語放送など休止PICK UP媒体メディア政治一般政策・法律・規制外交NEW中国労働節の国内旅行者６％増PICK UP観光マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機その他サービス陸運海運空運観光娯楽政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ