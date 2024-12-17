ASEAN【年始インタビュー】米中経済動向の影響大25年の東南アジア経済動向（上）独自PICK UP経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグ中国タイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEAN米国マクロ経済関連トピックス・特集・連載トランプ2.0とアジアの今後2025年 シンガポール年始インタビュー トランプ2.0とアジアの今後続落、トランプ氏巡る報道波及＝台湾株式台湾金融金融一般証券NEWトランプ2.0、幹部の57％「大きな影響ない」台湾経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEWＴＡＩＴＲＡ、トランプ2.0控え企業支援へ台湾経済マクロ経済政策・法律・規制NEW経産相、米関税はＩＣＴ・自動車への影響大台湾経済マクロ経済NEW今年のＧＤＰ伸び率2.8～3.2％＝商工会議所タイ経済マクロ経済NEW米国の対越貿易赤字、ドン安を背景に急増ベトナム経済マクロ経済貿易金融一般NEW2025年 シンガポール年始インタビュー 【年始インタビュー】米中経済動向の影響大 25年の東南アジア経済動向（上）ASEAN経済マクロ経済NEWシンガポールの最新ニュースサービス欠陥で遠隔医療８社を調査、保健省シンガポール医薬保健医療政策・法律・規制飛び出しナイフなど、販売規制リストに追加シンガポール社会社会一般事件政策・法律・規制米マイクロン、先端パッケージング工場着工シンガポールＩＴＩＴ一般電子・コンピューター精密機器設備投資各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ