ASEAN【年始インタビュー】物価上昇緩やかに継続25年の東南アジア経済動向（下）独自PICK UP経済国・地域ASEAN業種経済関連タグ中国シンガポールインドネシアASEAN米国マクロ経済関連トピックス・特集・連載2025年 シンガポール年始インタビュー 2025年 シンガポール年始インタビュー 【年始インタビュー】物価上昇緩やかに継続 25年の東南アジア経済動向（下）ASEAN経済マクロ経済【年始インタビュー】米中経済動向の影響大 25年の東南アジア経済動向（上）ASEAN経済マクロ経済シンガポールの最新ニュースＸトランスファー、主要決済機関の免許取得シンガポール金融ＩＴ一般金融一般精密金属加工のミヨシ、ＣＥＯに罰金刑シンガポール製造決算電機精密機器事件送金詐欺対策の新法案可決、警察の権限強化シンガポール社会ＩＴ一般金融一般社会一般事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港本土出身者の住宅購入が急増PICK UP建設統計不動産建設・プラントミャンマー長引く闘争、幻滅する市民PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事外交中国中国経済４％台成長の見方PICK UP独自経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ