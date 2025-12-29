国債格付け維持へ財務基盤改善を＝カシコン

タイ国債格付け維持へ財務基盤改善を＝カシコン経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済財政ＧＤＰ24年ＧＤＰを確定、134.8兆元に下方修正中国経済マクロ経済統計NEW全人代３月５日開幕、次期５カ年計画を審議中国経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制NEW安徽の新５カ年計画、イノベ・新興産業重視中国安徽経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電力・ガス・水道設備投資空運政策・法律・規制車部品NEW【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済 政策支援に支えられた１年中国経済マクロ経済NEW【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う 刻まれた記憶、試される愛国統治香港経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEW国債格付け維持へ財務基盤改善を＝カシコンタイ経済マクロ経済財政NEWタイの最新ニュース年末年始の支出2.1％増予想、６年ぶり高水準タイ商業マクロ経済観光イベント小売り外貨準備高が過去最高更新、年初比16％増タイ金融統計金融一般政策・法律・規制NEWテイクオフ：最近、タイで「ランクラ…タイ社会社会一般スポーツNEW各国・地域のトップ記事中国【25年の10大ニュース】分野ごとに状況分かれた経済PICK UP独自経済マクロ経済NEW香港【25年の10大ニュース】返還後最大の惨事と向き合う独自PICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターインフラ金融一般証券空運観光メディア社会一般スポーツイベント文化・宗教事件政治一般政策・法律・規制選挙災害小売り外食・飲食NEWタイ【25年の10大ニュース】紛争・災害・政局が経済に影独自PICK UP経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事一覧へ