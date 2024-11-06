ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月）９％減、主要３カ国の不調続く車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計トヨタの10月販売0.4％減、販促で下げ縮小中国車両貿易統計自動車NEW広州市の１～９月車生産、21％減の179万台中国広東車両統計自動車NEW中古車取引額、今年１割増へ＝識者予測中国車両統計自動車小売りNEW五菱の新車販売、10月は42％増の17.9万台中国広西車両貿易統計自動車NEW10月の韓国車販売2.1％増 世界でプラス、ルノーコリア躍進韓国車両統計自動車NEW24年１～９月燃料消費1.2％増、観光後押しタイ資源統計石油・石炭・ガス観光NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ９％減、主要３カ国の不調続くASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ベトナムなど３カ国が２桁増加ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） ２％増、５カ月連続のプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュースＩＨＩ、科技庁とＳＡＦ合成技術を商用化シンガポール資源石油・石炭・ガス空運環境NEW国内初の区域規模次世代電力網、２社に発注シンガポール公益ＩＴ一般インフラ電力・ガス・水道環境中心部オフィス賃料の上昇一服 供給増で、下落の可能性は低くシンガポール建設統計不動産建設・プラント各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ