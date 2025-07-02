ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月）４カ国で上昇率鈍化、タイは下落経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【月次リポート】全国（６月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】台湾（６月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】タイ（６月）タイ経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般金融一般娯楽社会一般環境政治一般政策・法律・規制NEW【月次リポート】マレーシア（６月）マレーシア経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率鈍化、タイは下落ASEAN経済マクロ経済統計NEW６月のＣＰＩ、前年同月比1.87％上昇インドネシア経済マクロ経済統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率鈍化、タイは下落ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 相互関税導入前の駆け込み的な輸出加速ASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出５％減、２カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） タイ２年ぶり増、フィリピン３年ぶり減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ２カ国で上昇率鈍化シンガポール経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 米関税発動前の駆け込み輸出もASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュース米の製造業国内回帰、半導体産業などに機会シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター医薬品その他製造精密機器電力・ガス・水道技術デザイン大、ＡＩ特化の新部門設立シンガポール経済マクロ経済ＩＴ一般教育NEWインフォテックＩＰＯ、2340万Ｓドル調達へシンガポールＩＴＩＴ一般証券各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ