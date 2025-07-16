ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月）輸出11％減、５カ国でマイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計国際海運センター指数、上海は６年連続３位中国上海運輸貿易統計海運NEW悦達起亜、１～６月新車販売は13％増中国車両貿易統計自動車車部品NEW２ＱのＧＤＰ成長率5.2％ 政策効果と駆け込み輸出で堅調中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６月の輸出4.3％増、半導体は過去最高韓国経済マクロ経済貿易統計NEW上位20カ国との貿易額、上期は17％増カンボジア経済貿易統計NEW25年貿易成長目標は達成可能 米関税懸念、輸出先の多角化図るマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出11％減、５カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアが大幅減少ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率鈍化、タイは下落ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 相互関税導入前の駆け込み的な輸出加速ASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出５％減、２カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） タイ２年ぶり増、フィリピン３年ぶり減ASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニューステイクオフ：電車で席を譲るかどうか…シンガポール社会社会一般NEW欧州企業の肥満症治療薬、シンガポールで発売シンガポール医薬保健医療医薬品電子たばこの規制強化、法改正も視野シンガポール社会保健医療娯楽社会一般事件政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港日本城、閉業のうわさを否定PICK UP商業決算小売りNEW中国２ＱのＧＤＰ成長率5.2％PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW台湾住宅市場に価格調整の兆しPICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ