次期「国家発展計画」を承認

台湾次期「国家発展計画」を承認行政院、経済成長率は3.6％目標PICK UP経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾ＩＴ一般マクロ経済政策・法律・規制環境社会一般ＣＰＩ次期「国家発展計画」を承認 行政院、経済成長率は3.6％目標台湾経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般環境政策・法律・規制中銀、0.25％利下げ ３年９カ月ぶり、景気下支えフィリピン金融マクロ経済統計食品・飲料金融一般政策・法律・規制災害豪の実質賃金、年初からの半年間に減少オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務選挙【つれづれルピア】米、９月にも利下げ開始かインドネシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第７回＞ＲＢＡタカ派スタンス維持オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制ＮＺ準備銀、5.25％に利下げ 金融緩和に急転換ニュージーランド経済統計金融一般政策・法律・規制ＧＤＰ次期「国家発展計画」を承認 行政院、経済成長率は3.6％目標台湾経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般環境政策・法律・規制ＨＣＭ市、25年８～8.5％成長目指すベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制中銀、0.25％利下げ ３年９カ月ぶり、景気下支えフィリピン金融マクロ経済統計食品・飲料金融一般政策・法律・規制災害長江デルタの上期ＧＤＰ、初の15兆元超え中国上海経済マクロ経済統計既得権の重視、経済の脱皮阻む 東南ア２カ国の中進国の罠（下）タイ経済マクロ経済自動車政治一般政策・法律・規制投資誘致へ中立的な立場継続＝投資貿産相マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制失業率工業生産の勢い徐々に弱る 5.1％に失速で期待薄、７月経済中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント鉱業インフラ設備投資不動産陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食次期「国家発展計画」を承認 行政院、経済成長率は3.6％目標台湾経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般環境政策・法律・規制豪７月失業率、4.2％に上昇 労働参加率は過去最高オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ準備銀、5.25％に利下げ 金融緩和に急転換ニュージーランド経済統計金融一般政策・法律・規制米国の景気後退、経済成長に影響なし＝政府マレーシア経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター精密機器政策・法律・規制豪２Ｑ賃金上昇率、0.8％に減速 民間部門の伸び鈍化オーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務