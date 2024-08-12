外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス

中国外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス経済国・地域中国業種経済関連タグ中国金融一般観光マクロ経済統計貿易設備投資ＧＤＰ外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資観光【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済政府系投資６社、国内に1200億リンギを投入マレーシア経済マクロ経済金融一般証券保険政策・法律・規制非金融企業の25％、債務返済に問題＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制スリランカとの特恵貿易協定、12月妥結目標インドネシア経済マクロ経済貿易外交貿易統計１～６月のサービス貿易、14％増の3.6兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資観光車載動力電池の搭載量、７月は３割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品７月新車販売が5.2％減 ２カ月連続マイナス、国内不振中国車両貿易統計自動車７月の中小企業景況感、４カ月ぶり改善香港経済マクロ経済統計電子機器、対米輸出51％増 １～７月、北部にプラスワン効果ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター電機