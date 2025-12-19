１人当たりＧＤＰは26年４万ドル突破、経産相

台湾１人当たりＧＤＰは26年４万ドル突破、経産相経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済ＧＤＰ１人当たりＧＤＰは26年４万ドル突破、経産相台湾経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューターNEW26年はクラウドなどＩＴが有望＝ＵＴＣＣタイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般保健医療その他サービスメディア政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWクアンニン省、26年経済成長目標は12.5％ベトナム経済マクロ経済NEW政府「折衷賃上げ」調整、労使ともに不満インドネシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWＮＺ３ＱのＧＤＰ、1.1％増 来年から拡大基調かニュージーランド経済マクロ経済統計NEWその他のニュース（17日付）台湾経済マクロ経済台湾の最新ニュース成田―高雄直行便が就航、ジェットスター台湾運輸空運NEW放熱部品の双鴻、50億元の転換社債を発行台湾ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEW崇友実業、26年売上高は５％増目指す台湾電機決算電機その他製造各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ