１バーツ＝５円台に上昇

タイ１バーツ＝５円台に上昇対米ドルも年初来高値、観光懸念PICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ日本金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ25年の農業ＧＤＰ3.3％増、来年も成長予測タイ農水マクロ経済統計食品・飲料農林・水産NEW１バーツ＝５円台に上昇 対米ドルも年初来高値、観光懸念タイ経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW金融セクターの開発戦略発表、４度目改定カンボジア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW１～11月財政赤字、対ＧＤＰ比2.35％に拡大インドネシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEW最賃上昇率、前年超え続出か ６州発表、企業のコスト増懸念インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW１人当たりＧＤＰは26年４万ドル突破、経産相台湾経済マクロ経済ＩＴ一般電子・コンピュータータイの最新ニュース鍋料理ティーノイ、売上高100億バーツ視野タイサービス外食・飲食NEWＥＥＣ事務局、「紛争の投資影響は低い」タイ経済マクロ経済軍事NEW26年の車輸出95万台、２年連続大台割れ予測タイ車両貿易自動車各国・地域のトップ記事香港地場企業のビジネスに浸透独自PICK UP媒体娯楽メディア社会一般文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW中国26年の日系昇給率3.6％予測独自PICK UP経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務NEW台湾鴻海傘下がＥＶ独自ブランドPICK UP車両自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機証券環境更新各国・地域のトップ記事一覧へ