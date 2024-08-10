【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇

フィリピン【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇金融国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ７月ＣＰＩは0.5％上昇、食品値上がり中国経済マクロ経済統計広東省のＣＰＩ、７月は0.3％上昇中国広東経済マクロ経済統計24年の成長率2.5％、ＫＤＩが下方修正韓国経済マクロ経済統計【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制ランチ代は10元台が４割超 労働者支出調査、低価格なお重要中国サービスマクロ経済統計外食・飲食ＧＤＰ6.3％増に加速 ４～６月、政府支出の伸び拡大フィリピン経済マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ外資の直接投資、２Ｑに再びマイナス中国経済マクロ経済貿易統計金融一般設備投資観光【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済政府系投資６社、国内に1200億リンギを投入マレーシア経済マクロ経済金融一般証券保険政策・法律・規制非金融企業の25％、債務返済に問題＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制スリランカとの特恵貿易協定、12月妥結目標インドネシア経済マクロ経済貿易外交フィリピン為替情報【フィリピン為替情報】相場風向きに変化の気配、57ペソ台に上昇フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ値動き鈍く、イベント薄フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政治一般政策・法律・規制選挙【フィリピン為替情報】ペソは安値圏から反転、年初来でフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】１ドル＝59ペソ直前で足踏みフィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは安値圏、米市場の影響で不安定フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制