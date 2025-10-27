【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏まで上伸

フィリピン【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏まで上伸金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＧＤＰ浙江省のＧＤＰ、１～９月は5.7％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW安徽省のＧＤＰ、１～９月は5.4％成長中国安徽経済マクロ経済貿易統計NEW重慶市のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW広東省のＧＤＰ、１～９月は4.1％成長中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW福建省のＧＤＰ、１～９月は5.2％成長中国福建経済マクロ経済貿易統計NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏まで上伸フィリピン金融マクロ経済金融一般NEW【フィリピン為替情報】サプライズ利下げをこなしながら58ペソ台前半で推移フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】約２か月ぶりの58ペソ台半ばまでペソ安加速フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】米国の政策金利と見通し発表に注目フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】９月前半は荒い値動きに警戒フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】米比経済指標結果に右往左往フィリピン金融マクロ経済金融一般フィリピンの最新ニュースフィリピン航空、年末年始に日本線など増便フィリピン運輸空運NEWホンダ二輪、800店目の販売店を開業フィリピン車両二輪車無印良品、比出店を急拡大 30年までに50店体制、飲食も充実フィリピン商業食品・飲料政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事香港立法会選挙の届け出始まるPICK UP政治社会一般政治一般選挙NEW中国主力市場への車輸出伸び継続PICK UP車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW台湾豚肉の処理・流通15日間停止PICK UP農水貿易食品・飲料保健医療農林・水産卸売り小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ