【フィリピン為替情報】ペソの史上最安値を更新

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソの史上最安値を更新金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＧＤＰ一行ニュース（７～９日付）中国経済マクロ経済NEWタイのデジタル経済、26年は４％増の27兆円タイ経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信NEW10～12月成長率「8.4％達成を」、チン首相ベトナム経済マクロ経済統計NEW【今週の予定】マレーシア経済マクロ経済NEWＡＳＥＡＮ、11カ国体制に 東ティモール加盟で新たな幕開けマレーシア経済マクロ経済石油・石炭・ガス政治一般外交NEWＧＤＰ成長率、4.0％に減速 ７～９月、台風と汚職問題響くフィリピン経済マクロ経済統計政治一般災害NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソの史上最安値を更新フィリピン金融マクロ経済金融一般NEW【フィリピン為替情報】年初来のペソ安値圏まで上伸フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】サプライズ利下げをこなしながら58ペソ台前半で推移フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】約２か月ぶりの58ペソ台半ばまでペソ安加速フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】米国の政策金利と見通し発表に注目フィリピン金融マクロ経済金融一般【フィリピン為替情報】９月前半は荒い値動きに警戒フィリピン金融マクロ経済金融一般フィリピンの最新ニュース電子ＩＭＩ、１～９月は減収も黒字転換フィリピン製造決算電子・コンピューターその他製造NEWテイクオフ：台風による被害が相次い…フィリピン社会社会一般災害NEW７日為替：＄１＝59.040ペソ（↓）フィリピン金融金融一般証券NEW各国・地域のトップ記事香港Ｘマスイベントが中環に回帰PICK UP観光観光社会一般イベント文化・宗教小売り外食・飲食NEW中国10月の輸出1.1％減にPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ゴム・皮革機械石油・石炭・ガス政策・法律・規制車部品NEW台湾鴻海、日本でサーバー生産へPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW各国・地域のトップ記事一覧へ