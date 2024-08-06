ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月）９％減、主要３カ国で大幅減少車両国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計トヨタの７月販売６％減、価格競争が影響中国車両統計自動車日産の７月販売21％減、４カ月連続減少中国車両統計自動車電動車販売３台に２台が中国 24年上期、プラグインがけん引中国車両統計自動車浦東新区、上半期の展示会は４％増の84回中国上海経済マクロ経済統計イベント長安汽車の７月販売、17.9％減の17万台中国重慶車両統計自動車フォーチュン500、中国企業数は２位転落中国経済マクロ経済統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ９％減、主要３カ国で大幅減少ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ベトナムなど４カ国でプラス成長ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 12％増、２カ月連続で２桁成長ASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） インドネシアとタイが２桁減ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） ５カ国が前年同月比で増加ASEAN経済マクロ経済貿易統計