ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月）輸出17％増、４カ国で２桁増経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計２月の空港旅客450万人、前年同月比７％増香港運輸統計空運NEW12～２月の失業率3.2％、４期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計NEW２月の輸出横ばい、半導体は16カ月ぶり減韓国経済マクロ経済貿易統計NEW成長率見通し1.5％、ＯＥＣＤが下方修正韓国経済マクロ経済統計NEW２月ＩＣＴ輸出1.2％増、パソコンなど好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW貿易開発公社、リーザル会長の続投発表マレーシア経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（１月） 輸出17％増、４カ国で２桁増ASEAN経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（１月） 12％減、主要３カ国で２桁マイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（１月） ２カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（12月） マレーシアやベトナムが好調ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（12月） 輸出６％増、４カ国で前年上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（12月） マレーシア、８カ月ぶり首位ASEAN車両統計自動車シンガポールの最新ニュースユービズ、ティックトックと広告支援で提携シンガポールＩＴＩＴ一般金融一般海事庁と仏ＣＭＡ、脱炭素化の協力強化シンガポール運輸海運環境政策・法律・規制NEWテイクオフ：シンガポールの若者、特…シンガポール社会保健医療社会一般NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー日本企業の求人800人超、男性の割合21％PICK UP経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW中国車販売店、目標達成が約半数PICK UP車両統計自動車その他サービス政策・法律・規制小売りNEW香港パナマ運河問題で圧力強まるPICK UP政治海運政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ