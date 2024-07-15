NNA ASIA

サービス案内
    インドネシア

    ６月輸出、前年比1.2％増

    50カ月連続黒字、中国向けプラス
    PICK UP
    経済
    NEW
    国・地域
    インドネシア
    業種
    経済
    関連タグ

    自動車統計

    貿易統計

    NNAからのお知らせ