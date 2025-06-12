上海のＮＥＶ保有、150万台突破

中国上海上海のＮＥＶ保有、150万台突破車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車陸運統計インフラ関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略上海のＮＥＶ保有、150万台突破中国上海車両統計自動車インフラ陸運NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW北汽集団の５月販売、1.6％増の13.5万台中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤがガボンに進出、アフリカ深耕中国深セン車両自動車NEW合衆汽車のＥＶ、修理受けられず苦情多数タイ車両自動車その他サービス環境車部品NEWＢＹＤ、小型セダン「シール５」を発売へタイ車両自動車NEW自動車統計北汽集団の５月販売、1.6％増の13.5万台中国北京車両統計自動車NEW５月の中古車販売１％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW上海のＮＥＶ保有、150万台突破中国上海車両統計自動車インフラ陸運NEW深センのＩＣＶ産業、24年の生産額４割増中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運政策・法律・規制車部品NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW中国の最新ニュース５月の掘削機販売２％増、外需の好調継続中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラント杭州のＡＩ産業、年内に3900億元規模へ中国浙江ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター金融一般政策・法律・規制NEW「60日内に支払い」約束、車各社が表明中国車両自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ