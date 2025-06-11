投資家信頼感、８月は「中程度」に改善

タイ投資家信頼感、８月は「中程度」に改善金融NEW国・地域タイ業種金融関連タグタイ金融一般証券統計自動車統計北汽集団の５月販売、1.6％増の13.5万台中国北京車両統計自動車NEW５月の中古車販売１％増、４カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW上海のＮＥＶ保有、150万台突破中国上海車両統計自動車インフラ陸運NEW深センのＩＣＶ産業、24年の生産額４割増中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信陸運政策・法律・規制車部品NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW貿易統計25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW１Ｑサービス業収益指数、９業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産陸運海運空運小売りNEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW投資家信頼感、８月は「中程度」に改善タイ金融統計金融一般証券NEW対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドルカンボジア経済貿易統計NEWタイの最新ニュースタイ語大規模言語モデル、官民共同で開発タイＩＴＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制【タイ政治社会の潮流】内閣改造は必至！？（第453回）タイ政治政治一般NEW加工・包装展示会、日系97社出展タイ製造その他製造ゴム・皮革紙・パルプ環境イベントNEW各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ