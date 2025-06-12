対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドル

カンボジア対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドル経済NEW国・地域カンボジア業種経済関連タグタイカンボジア統計貿易貿易統計25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW１Ｑサービス業収益指数、９業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産陸運海運空運小売りNEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW投資家信頼感、８月は「中程度」に改善タイ金融統計金融一般証券NEW対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドルカンボジア経済貿易統計NEWカンボジアの最新ニュースマレーシア企業、カンボジア投資に関心カンボジア経済ＩＴ一般保健医療設備投資陸運政策・法律・規制通信相が訪日、デジタル企業に投資呼びかけカンボジアＩＴＩＴ一般教育雇用・労務インフラ債券の導入を計画、開発資金調達へカンボジア金融インフラ金融一般証券政策・法律・規制各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ