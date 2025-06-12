25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀

中国25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易政策・法律・規制貿易統計25年の中国成長率4.5％に据え置き、世銀中国経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制NEW５月の新車販売は11％増 内外需好調、ＮＥＶが伸び中国車両貿易統計自動車政策・法律・規制NEW１Ｑサービス業収益指数、９業種で上昇香港サービス貿易統計通信金融一般保険その他サービス不動産陸運海運空運小売りNEW製造業の固定資産投資、１Ｑは82.3％増台湾経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター化学一般鉄鋼・金属精密機器機械設備投資NEW投資家信頼感、８月は「中程度」に改善タイ金融統計金融一般証券NEW対タイ国境貿易、４月は16.5％増の4.8億ドルカンボジア経済貿易統計NEW中国の最新ニューステイクオフ：よくないお知らせです。…中国社会社会一般NEW【マーケットリポート】スマート玩具市場（後編）中国製造ＩＴ一般その他製造娯楽NEW米レアアース「解決期待」、輸出規制緩和中国経済マクロ経済貿易鉱業政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事台湾米商会、電力安定供給求めるPICK UP公益貿易ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制外交NEW韓国５月の韓国車販売0.2％増PICK UP車両統計自動車NEWタイ上場812社、純利益3.6％増PICK UP経済マクロ経済決算食品・飲料石油・石炭・ガス金融一般証券空運観光小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ