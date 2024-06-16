【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制NEW上海市のＣＰＩ、５月は横ばい中国上海経済マクロ経済統計江蘇の５月ＣＰＩ、0.6％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、５月は0.2％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計短期的にインフレ監視必要、ＨＳＢＣベトナム経済マクロ経済金融一般北京のＣＰＩ、５月は0.1％下落中国北京経済マクロ経済統計ＧＤＰオンライン詐欺の被害総額、ＧＤＰの3.6％にベトナムＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信事件NEW保険市場、24年は５％超成長＝業界調査ベトナム金融統計保険NEW【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制NEW南北鉄道、車両基地を起工 事業費169億ペソ、28年完成へフィリピン運輸マクロ経済インフラ不動産建設・プラント陸運政策・法律・規制NEWＮＺ１ＱＧＤＰ予測、見通し二分で不透明ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般NEW消費の伸び拡大、５カ月ぶり 工業生産と投資は低調、５月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント陸運スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW貿易統計深セン市の輸出額、１～５月は37％増中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW５月のエネルギー生産、原炭は0.8％減中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW５月輸入物価指数、4.6％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEWカメラ輸出額59％増、品目別で伸び率最大ベトナム電機貿易統計電子・コンピューター電機NEW経常赤字17億ドルに縮小、１～３月フィリピン経済マクロ経済統計NEW【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソ安値圏続く、値動きは低調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制NEW【フィリピン為替情報】ペソは安値圏、米市場の影響で不安定フィリピン金融マクロ経済金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは変動薄、ＧＤＰ伸び堅調フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政策・法律・規制【フィリピン為替情報】58ペソ手前で上値重たく、ドル高地合いが継続フィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソ安加速、抵抗線抜けるフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制【フィリピン為替情報】ペソは約２カ月ぶり安値、ドル買いじわりフィリピン金融マクロ経済貿易統計その他製造金融一般証券政治一般政策・法律・規制