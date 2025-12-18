理想科学工業、比で初の子会社を設置へ

フィリピン理想科学工業、比で初の子会社を設置へ日系企業進出PICK UP製造NEW国・地域フィリピン業種製造関連タグフィリピン日本電機精密機器関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出理想科学工業、比で初の子会社を設置へフィリピン製造電機精密機器NEW牧野フライス、新工場が稼働 工作機械大手で初、供給網強化ベトナム製造機械設備投資アンドエスティが子会社、東ア事業拡大マレーシア商業繊維小売り金属加工の日創、越設計会社を子会社化ベトナム製造その他製造コンベヤー部品ＪＲＣ、北部に工場ベトナム製造その他製造顔料販売の山本通産、来年に子会社設立インドネシア製造その他製造フィリピンの最新ニュース日系含む発電連合、700億ペソの融資獲得フィリピン公益電力・ガス・水道金融一般設備投資NEW証券委に外部監査人の認証権限、最高裁判決フィリピン経済政策・法律・規制テイクオフ：１カ月に１度の割合で日…フィリピン社会社会一般各国・地域のトップ記事中国海南自由貿易港が「封関」PICK UP経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制財政NEW香港カウントダウン花火を中止PICK UP観光観光社会一般イベントNEW台湾首相の弾劾求める動議可決PICK UP政治政治一般政策・法律・規制選挙財政NEW各国・地域のトップ記事一覧へ