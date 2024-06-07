就職難、製造業強化が課題

インド就職難、製造業強化が課題経済国・地域インド業種経済関連タグ中国インド米国電機精密機器その他製造電子・コンピューターマクロ経済貿易雇用・労務政治一般選挙社会一般関連トピックス・特集・連載2024年 インド総選挙2024年 インド総選挙オディシャ州首相が辞表提出、長期政権に幕インド政治政治一般選挙モディ氏、９日にも３期目の首相就任へインド政治マクロ経済社会一般政治一般選挙ロ大統領、モディ氏に祝意インド政治政治一般選挙外交就職難、製造業強化が課題インド経済マクロ経済貿易電子・コンピューター電機その他製造精密機器社会一般雇用・労務政治一般選挙宗教対立あおり分断図るなインド政治マクロ経済社会一般政治一般選挙米印関係深化を確認、バイデン氏祝意伝達インド政治政治一般選挙外交ＧＤＰ南北の経済格差広がる、南部の拡大鮮明中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制一行ニュース（６日付）中国経済マクロ経済韓国の１人当りＧＮＩ、初めて日本抜く韓国経済マクロ経済統計アユタヤ銀、ＧＤＰ予測を2.4％に下方修正タイ経済マクロ経済金融一般輸出伸びが予測割れの可能性＝経済３団体タイ経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制製造と輸出産業、今年後半に回復＝クナンガマレーシア経済マクロ経済貿易その他製造軍事失業率４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務就職難、製造業強化が課題インド経済マクロ経済貿易電子・コンピューター電機その他製造精密機器社会一般雇用・労務政治一般選挙ＢＪＰ、連合各党との調整課題 鞍替えリスクも、防衛大・伊藤教授インド政治マクロ経済社会一般文化・宗教雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙【月次リポート】全国（５月）中国経済マクロ経済【月次リポート】マレーシア（５月）マレーシア経済マクロ経済【月次リポート】インドネシア（５月）インドネシア経済マクロ経済