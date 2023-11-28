24年の成長目標を５％に、有力機関が提言

中国24年の成長目標を５％に、有力機関が提言経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計政策・法律・規制雇用・労務ＣＰＩ24年の成長目標を５％に、有力機関が提言中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW広州市の鉱工業生産、１～10月は0.9％減中国広東経済マクロ経済統計NEWＮＺインフレ率低下に時間必要＝財界リーダーニュージーランド経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW広東省の鉱工業生産、１～10月は3.6％増中国広東経済マクロ経済貿易統計10月ＣＰＩは1.8％上昇、伸び率低下続くマレーシア経済マクロ経済統計10月のＣＰＩ上昇率4.7％、５カ月ぶり高水準シンガポール経済マクロ経済統計ＧＤＰ24年の成長目標を５％に、有力機関が提言中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW24年成長率見通し4.3～4.6％ 経済研究所予測、内需に力強さマレーシア経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW財政収支、１～10月は７千億ルピアの赤字にインドネシア経済マクロ経済財政NEWＩ―ＲＥＣ需要が急拡大 脱炭素（上）企業の対応急務にタイ経済マクロ経済石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境政策・法律・規制ＮＺの３Ｑ小売売上高、昨年末以来の増加ニュージーランド商業統計小売り時間当たり労働生産性、７～９月は0.9％減マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務失業率24年の成長目標を５％に、有力機関が提言中国経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW24年成長率見通し4.3～4.6％ 経済研究所予測、内需に力強さマレーシア経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制NEW10月失業率3.43％、約23年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務８～10月の失業率2.9％、18期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務豪10月失業率3.7％に悪化、労働需給緩和かオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務小売売上高の伸びが８％弱に 10月経済、コロナなき大型連休で中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売りその他サービス不動産建設・プラント観光娯楽雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食