ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月）主要６カ国全てで前月より低下経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ江蘇のＣＰＩ、６月は0.2％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW北京のＣＰＩ、６月は0.1％上昇＝鈍化続く中国北京経済マクロ経済統計NEW５月ＣＰＩ上昇率0.48％、９年ぶり低水準カンボジア経済マクロ経済統計NEW23年成長率見通し4.2％、ＡＭＲＯが据え置きマレーシア経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、比の23年成長率6.2％と予測フィリピン経済マクロ経済統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 13％増の27万台、インドネシアは好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 前月に続き全６カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出は８％減、２年３カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車