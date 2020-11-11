ミャンマー ニュース

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ミャンマー政治

スー・チー氏が期日前投票、総選挙控え（01:38）New!

期日前投票をするスー・チー氏＝10月29日、ネピドー（ミャンマー情報省提供）
【ヤンゴン共同】11月８日のミャンマー総選挙を前に、アウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相（７５）が…

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ミャンマー医薬

民間病院でもコロナ治療開始、スー・チー氏（10/28）

ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相は、民間病院での新型コロナウイルス感染症の治療を開…

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ミャンマー経済

新規ビザの発給停止、11月末まで再延長（10/28）

ミャンマー外務省は10月27日、10月31日としていた外国人へのビザ（査証）発給停止の期限を11月30日まで再延…

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ミャンマー社会

新規感染、また1400人台＝27日夜（10/28）

ミャンマー保健・スポーツ省は、27日午後８時までの24時間で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（29日）（10/30）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（29日）（10/30）

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月29日時点）（10/30）

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（28日）（10/29）

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月28日時点）（10/29）

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ミャンマー経済

19年度、輸出３％増確保　コロナ禍も７～９月に持ち直し（10/28）

ミャンマー商業省によれば、2019年度（19年10月～20年９月）の輸出額は176億4,300万米ドル（約１兆8,470億円…

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ミャンマー建設

ヤンゴン新都市開発、16社が関心表明（10/28）

ミャンマー投資・対外経済関係省は、最大都市ヤンゴン西部での新都市開発計画で、工業団地の建設事業に国内…

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ミャンマー社会

新規感染、再び１千人超え＝26日夜（10/28）

ミャンマー保健・スポーツ省は、26日午後８時までの24時間で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が…

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ミャンマー運輸

国際線旅客機の着陸禁止、11月末まで延長（10/28）

ミャンマー航空当局は、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として行っている国際線旅客機の着陸禁止措置の…

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ミャンマー建設

世銀傘下機関、韓国工業団地開発で投資保証（10/28）

世界銀行グループの多数国間投資保証機関（ＭＩＧＡ）は26日、ミャンマー最大都市ヤンゴン北部で計画されて…

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ミャンマー政治

スー・チー氏、総選挙の目標は圧倒的勝利（10/28）

ミャンマーのアウン・サン・スー・チー国家顧問兼外相は、11月８日の総選挙について、自身が所属する現与党…

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ミャンマー商業

アリババ系ＥＣ、独身の日セール実施へ（10/28）

ミャンマーのＥＣ（電子商取引）サイト「ショップドットコム・ミャンマー（shop.com.mm）」は11月11日、「独…

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ミャンマー鉄鋼

ヤンゴンで金取引が再開、オンライン利用も（10/28）

ミャンマーの最大都市ヤンゴンで26日、金の取引が相次いで再開された。ヤンゴン金事業者協会（ＹＧＥＡ）が…

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ミャンマー農水

サウジ港で足止めの水産物、一部のみ通関（10/28）

サウジアラビアの港で足止めされていたミャンマーからの水産物コンテナのうち、３分の１にあたる10コンテナ…

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ミャンマー政治

選挙チラシ配布を禁止、ヤンゴンの一部郡区（10/28）

ミャンマー最大都市を抱えるヤンゴン管区のパズンダウン郡区で、11月８日の総選挙に向けた候補者によるパン…

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ミャンマー社会

ザガインで２大政党の支持者衝突、１人死亡（10/28）

ミャンマー北西部サガイン管区のカンバル郡区で、与党の国民民主連盟（ＮＬＤ）と国軍系政党・連邦団結発展…

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ミャンマー社会

【探訪】バガン第12回　ピューとバガン、二つの世界遺産（10/28）

タイェーキッタヤー遺跡（筆者撮影）
ミャンマーを代表する二つの世界遺産、「ピューの都市遺跡群」と「バガン」。どちらも歴史上重要な遺産であ…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（27日）（10/28）

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ASEAN経済

【東南アジア人材の勘所】ＡＳＥＡＮ域内に見る日本企業の人材育成（10/28）

第４回 今月は、東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）域内における日本企業の人材育成への取り組みについて…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月27日時点）（10/28）

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ミャンマー運輸

新空港、当初計画を３割縮小　着実な実現へ旅客規模見直し（10/27）

ミャンマー国営航空（ＭＮＡ）が駐機する既存のヤンゴン国際空港＝８月（ＮＮＡ）
ミャンマーと日本の両政府は、日本の政府開発援助（ＯＤＡ）活用を念頭に計画を進める、最大都市ヤンゴン近…

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ミャンマー社会

新規感染、11日ぶり１千人切る＝25日夜（10/27）

ミャンマー保健・スポーツ省は、25日午後８時までの24時間で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者が…

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ミャンマー医薬

主なクラスターは僧院や老人施設、ヤンゴン（10/27）

最大都市ヤンゴンでこのところ広がっている新型コロナウイルスの感染について、ミャンマー保健・スポーツ省…

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ミャンマー運輸

全日空の成田発ヤンゴン便、貨物のみ再開へ（10/27）

全日本空輸（ＡＮＡ）は26日、12月１日～来年１月末までの国際線運航スケジュールを発表した。 成田発ヤン…

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ミャンマー観光

政府、コロナでホテルなどに安全認証を検討（10/27）

ミャンマーのオン・マウン・ホテル・観光相は19日、ホテルや飲食店、観光地などに新型コロナウイルス感染症…

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ミャンマー公益

東部モン州の電化率、70％達成＝州首相（10/27）

ミャンマー東部モン州の電化率が70％に達したもようだ。エー・ザン州首相が明らかにした。国営紙グローバル…

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