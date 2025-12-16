牧野フライス、新工場が稼働

ベトナム牧野フライス、新工場が稼働工作機械大手で初、供給網強化日系企業進出PICK UP製造NEW国・地域ベトナム業種製造関連タグベトナム日本機械設備投資関連トピックス・特集・連載日系製造業のアジア進出日系製造業のアジア進出牧野フライス、新工場が稼働 工作機械大手で初、供給網強化ベトナム製造機械設備投資NEWアンドエスティが子会社、東ア事業拡大マレーシア商業繊維小売りNEW金属加工の日創、越設計会社を子会社化ベトナム製造その他製造コンベヤー部品ＪＲＣ、北部に工場ベトナム製造その他製造顔料販売の山本通産、来年に子会社設立インドネシア製造その他製造しまむら、タイに初出店 東南ア展開を視野に、ＥＣと連携タイ繊維ＩＴ一般繊維その他サービス小売りベトナムの最新ニュース元労働次官２人に戒告処分、党検査委ベトナム社会社会一般事件政治一般NEWセメント輸出額、１～11月は18％増ベトナム製造貿易その他製造建設・プラントカナダ、越製帯鋼で一部にダンピング判断ベトナム鉄鋼貿易鉄鋼・金属政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港マニングスが本土市場撤退PICK UP商業決算ＩＴ一般保健医療医薬品小売りNEW台湾データ拠点は発電所の周辺にPICK UP公益ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス電力・ガス・水道建設・プラント政策・法律・規制NEW韓国ポスコと現代製鉄がタッグPICK UP鉄鋼自動車鉄鋼・金属NEW各国・地域のトップ記事一覧へ