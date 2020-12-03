インド ニュース

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インド運輸

東京発の臨時便が可能に

ＪＡＬと印国営、定期便は運休（10/23）

インド政府が国際旅客便の着陸を原則として禁止し続ける中、航空会社が日本からインドに臨時で航空便を飛ばす「臨時便」の運航が可能になった。現時点では日本航空（ＪＡＬ）と国営エア・インディアが11月からの運航…
ミャンマー社会

感染４万人、死者1000人に＝22日夜（12:37）New!

ミャンマー保健・スポーツ省は、22日午後８時までの24時間で確認された新型コロナウイルスの新たな感染者は…

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インド経済

観光以外の入国を許可＝内務省（10/23）

インド内務省は22日、新型コロナウイルス感染症の流行を受けて導入した入国制限を緩和すると発表した。観光…

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インド車両

日産、新小型ＳＵＶ「マグナイト」21年投入（10/23）

日産自動車がインドに世界初投入する小型ＳＵＶ「マグナイト」（同社提供）
日産自動車は21日、新型の小型スポーツタイプ多目的車（ＳＵＶ）「マグナイト」を発表した。2021年初頭…

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インド車両

スズキの西部工場、生産100万台を達成（10/23）

100万台目となった「バレーノ」（スズキ・モーター・グジャラート提供）
スズキは22日、インドの100％出資子会社スズキ・モーター・グジャラート（ＳＭＧ）が西部グジャラート州で運…

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インド車両

シュコダ、向こう２年で生産能力20万台に（10/23）

ドイツの自動車大手フォルクスワーゲン（ＶＷ）傘下のシュコダ・オート・フォルクスワーゲン・インディアは…

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インド車両

二輪ロイヤルの倉庫で火災、負傷者なし（10/23）

インドの二輪車大手ロイヤル・エンフィールドは21日、西部ジャイプールのクカスにある在庫保管用倉庫で火災…

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インド資源

エッサールのＬＮＧ基地、環境省が承認（10/23）

インドの港湾建設・運営大手エッサール・ポーツは、西部グジャラート州ハジラ港への液化天然ガス（ＬＮＧ）…

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インド経済

西部州に地下高速道路整備、全長60キロ（10/23）

インド国道公団（ＮＨＡＩ）は、西部ラジャスタン州に全長59.6キロの地下高速道路を建設する計画だ。インド…

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インド建設

首都圏のオフィス賃料低下、グルガオンは５％超（10/23）

インド・デリー首都圏でオフィス賃料が下落している。賃料の低下は特にグルガオンで顕著なもようで、不動産…

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インド建設

商用不動産ＲＭＺ、カナダ社に一部資産売却（10/23）

インドの商業用不動産開発大手ＲＭＺコープは、運用段階にある一部の資産をカナダの不動産投資・管理会社ブ…

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インド運輸

プネ空港の新ターミナル、22年完成へ（10/23）

インド航空局（ＡＡＩ）は21日、西部プネの空港で建設中の新ターミナルが2022年３月までに完成するとの見通…

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インド経済

政府職員にボーナス、総額370億ルピー超（10/23）

インドのモディ内閣は21日、中央政府と関連機関の職員約300万人にボーナスを支給することを承認した。支給総…

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インド金融

ＵＰＩ経由の取引、失敗率上昇傾向（10/23）

インドの銀行各行による電子決済システム「総合決済インターフェース（ＵＰＩ）」を介した取引で、９月は10…

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インド農水

タマネギ輸入規制緩和、価格上昇抑制へ（10/23）

インド消費者問題省は21日、タマネギの輸入規制を緩和した。国内供給を増やし小売価格の上昇を防ぐ目的だ。…

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インド社会

新型コロナ感染者、22日時点で770万6946人（10/23）

インド保健・家族福祉省によると、新型コロナウイルスの国内の累計感染者数は、22日の午前８時時点で770万6…

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インド社会

主要地域別のコロナ感染者（10月22日まで）（10/23）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（22日）（10/23）

本文なし

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（22日）（10/23）

本文なし

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日本社会

超短期滞在の入国容認へ、72時間の商用目的（10/23）

【共同】政府は、72時間以内の「超短期」のビジネス目的による入国を条件付きで認める方向で調整に入った。…

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インドネシア政治

米長官、南アジア歴訪へ（10/23）

【ワシントン共同】米国務省は21日、ポンペオ国務長官が25～30日の日程でインド、スリランカ、モルディブ、…

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年10月22日時点）（10/23）

本文なし

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インド社会

テイクオフ：日本で今年流行っている…（10/22）

日本で今年流行っているという「地雷メイク」をＳＮＳで目にした。グーグルでは「地雷」という単語の検索が…

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インド経済

スタートアップ投資が回復　コロナ追い風にエドテックけん引（10/22）

インドのスタートアップへの投資は、７～９月期にコロナ前の水準に回復した。新型コロナウイルス対策として…

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インドＩＴ

通信ジオ、クアルコムと５Ｇ事業で提携（10/22）

インドの複合企業リライアンス・インダストリーズ（ＲＩＬ）は20日、通信・ＩＴ事業子会社ジオ・プラットフ…

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インド医薬

オリンパス、内視鏡ＡＩ診断医師の育成支援（10/22）

オリンパスは20日、インドで内視鏡診断の医師を育成する事業に参画すると発表した。人工知能（ＡＩ）を搭載…

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インド医薬

独シーメンス、技術開発拠点の設置を計画（10/22）

ドイツの医療機器メーカー、シーメンス・ヘルシニアーズは、インドに技術開発拠点を設置する計画だ。投資額…

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インド医薬

病院の営業利益、コロナ影響で最大４割減も（10/22）

インドの格付け会社クリシル・レーティングスによると、インドの民間病院の本年度（2020年４月～21年３月）…

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インド車両

メルセデス、ＡＭＧモデルを現地組立へ（10/22）

ドイツの高級車大手メルセデス・ベンツは20日、インドで高性能車ブランド「ＡＭＧ」モデルの組み立てを開始…

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インド車両

車部品マザーサン、ボンバルディアの事業買収（10/22）

住友電装が出資するインドの自動車部品大手マザーサン・スミ・システムズ（ＭＳＳＬ）は20日、カナダの輸送…

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インド製造

製造業の売上高、４～６月は４割減（10/22）

インドの製造業全体の売上高が、2020/21年度第１四半期（20年４～６月）は前年同期比で41.1％減少していたこ…

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