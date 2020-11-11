ベトナム ニュース

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ベトナム建設

野村不動産、北部で分譲開発

「エコパーク」参画、来年着工へ（11/06）

野村不動産が、地場デベロッパーと共同でハノイ近郊の「エコパーク」に3,000戸規模の分譲マンションを建設する。写真は完成予定図（同社提供）
野村不動産が５日、ベトナム・ハノイ近郊で現地デベロッパーのエコパーク社が手掛ける大規模都市開発事業に参画すると発表した。ベトナム最大規模のタウンシップ開発「エコパークプロジェクト」で、2025年までに約3,…
ベトナム建設

南部の不動産開発業者、相次ぎ北部に進出（11/06）

ベトナム南部の不動産開発会社が、相次いで北部に進出している。住宅市場が低迷しているホーチミン市に対し…

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ベトナム製造

王子が段ボール新工場建設、投資60億円（11/06）

王子ホールディングス（ＨＤ）は５日、ベトナム南部ドンナイ省に段ボール工場を新設することを決めた。投資…

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ベトナム運輸

ビンバスの充電設備、中国企業が提供へ（11/06）

ベトナムのコングロマリット（複合企業）ベトナム投資グループ（ビングループ）傘下で電気バスによる公共交…

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ベトナム運輸

配送アハムーブ、電子決済でザロペイと提携（11/06）

ベトナムのオンデマンド配送サービス、アハムーブはこのほど、無料メッセージアプリ「Ｚａｌｏ（ザロ）」の…

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ベトナム運輸

南北高速道、ハティン省区間のプレＦＳ提出（11/06）

ベトナム運輸省タンロン・プロジェクト管理委員会（ＰＭＵタンロン）はこのほど、ハノイと南部カントー市を…

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ベトナム運輸

ベトナム特例入国、韓国企業の67％「満足」（11/06）

大韓商工会議所は４日、同機関を通じてベトナムに特例入国した韓国企業に対する実態調査の結果を発表した。…

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ベトナム商業

あらたが販社設立、東南ア２カ国目（11/06）

日用品卸大手のあらた（東京都江東区）は５日、ベトナム・ホーチミン市に新会社「アラタ・ベトナム」を設立…

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ベトナム食品

商工省、韓国液状果糖の不当廉売調査に着手（11/06）

ベトナムの商工省が、韓国の液状果糖に対する反ダンピング（不当廉売、ＡＤ）調査に着手したことが分かった…

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ベトナム食品

ビナミルク、１～９月は7.4％増益（11/06）

ベトナムの乳業大手ビナミルクがこのほど発表した今年１～９月連結決算は、純売上高が45兆2,110億ドン（19億…

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ベトナム農水

豪州産の大麦、ベトナムへの輸出拡大目指す（11/06）

オーストラリアは、ベトナムへの大麦輸出拡大を目指している。中国の代替市場と位置付け、特に酒造業界への…

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ベトナム農水

ホーチミン市で青果物が高騰、洪水影響（11/06）

ベトナム・ホーチミン市で青果物の価格が高騰している。先月から被害が拡大した同国中部を中心とする洪水や…

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ベトナム経済

財務省、コロナ納税猶予の拡大を提案（11/06）

ベトナム財務省はこのほど、新型コロナウイルス対策として税金と土地使用料の納付を猶予する４月８日の政令…

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ベトナム経済

政府支援策の第２弾草案、航空・観光を重視（11/06）

ベトナム計画投資省はこのほど、新型コロナウイルス感染拡大で打撃を受けた企業や貧困層に対する政府支援策…

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ベトナム経済

公的債務の拡大懸念、来年４千兆ドンに（11/06）

コロナ禍や天災への対策でベトナムの公的債務が膨らんでおり、来年には4,000兆ドン（1,730億米ドル、約1…

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ベトナム経済

10月中部洪水、経済損失７億ドル以上に（11/06）

ベトナム政府は、中部を中心とする今年10月の洪水や土砂崩れの経済損失額を17兆ドン（７億3,600万米ドル、約…

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ベトナム経済

欧州委員会、マスクなどの免税期間を延長（11/06）

在スウェーデン・ベトナム大使館商務部によると、欧州委員会（ＥＣ）はこのほど、新型コロナウイルス感染症…

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ベトナム経済

滞納税の免除取消し、税務管理法細則で規定（11/06）

ベトナム政府はこのほど、税務管理法の施行細則に当たる政令126号（126／2020／ＮＤ―ＣＰ）を公布した。滞…

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ベトナム社会

世銀に25年への政策提言など要請＝副首相（11/06）

ベトナムのファム・ビン・ミン副首相兼外相は４日、世界銀行に対し、政府が起草している2021～25年への社会…

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ベトナム社会

ヤマハ、中部２省にボート計４隻を寄贈（11/06）

ヤマハ・モーター・ベトナムは、中部の洪水支援にボートを贈った（同社提供）
ヤマハ・モーター・ベトナムは３日、ベトナム中部２省（クアンビン、トゥアティエンフエ）にヤマハ製ラ…

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ベトナム社会

渡航者１人が感染、累計1207人（11/06）

ベトナムの保健省によると、５日午後６時時点で、同日に新型コロナウイルスの感染者が１人確認され、累計1,…

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ベトナム社会

〔徒然サイゴン〕秋晴れの週末に…（11/06）

秋晴れの週末に、ハノイで人生初のゴルフをした。１時間750円程度と格安の打ちっぱなしの練習場は、湖に…

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ASEAN政治

12～15日にＡＳＥＡＮ会合、ＲＣＥＰも（11/06）

【ハノイ共同】東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）議長国ベトナムの外務省は５日、日米や中韓など域外国も交…

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アジア社会

（表）新型コロナウイルス感染者数（５日）（11/06）

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アジア社会

（表）新型コロナによる日本人入国規制（５日）（11/06）

本文なし

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台湾食品

大成、中越で食肉加工・飼料工場を建設（11/06）

台湾の食品・飼料大手、大成集団は４日、中国安徽省とベトナムにそれぞれ生産拠点を建設すると発表した。鶏…

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アジア経済

【アジア・豪州経済統計】2020年11月（11/06）

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日本金融

【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2020年11月05日時点）（11/06）

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ベトナム観光

ホテルの稼働率、１割以下も　旅行喚起も支援なく、企業に重荷（11/05）

ホテルが立ち並ぶホーチミン市の中心部。都市部の大型ホテルの稼働率は低く、客室の明かりはまばら＝11月
コロナ禍で観光産業の打撃が続く中、ベトナムは年末やテト（旧正月）期に向けた国内旅行の活性化が期待され…

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ベトナム車両

自動車部品の輸入優遇、部材産業発展に寄与（11/05）

ベトナム財務省の関係者によると、自動車部品などに対する輸入税（関税）率の優遇などを定めた政令125号（1…

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ベトナム運輸

商船三井、ハイフォン危険物倉庫を開業（11/05）

商船三井がベトナム北部ハイフォン市で開業した危険物倉庫の外観（同社提供）
商船三井は４日、ベトナム北部ハイフォン市の危険物取扱倉庫が開業したと発表した。延べ床面積は5,400平…

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