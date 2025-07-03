日本【マーケット情報】商品市況（2025年07月02日午前時点）金融NEW国・地域日本業種金融関連タグ中国香港台湾韓国タイベトナムミャンマーカンボジアマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアニュージーランドインド日本金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載マーケット情報マーケット情報【マーケット情報】商品市況（2025年07月02日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般NEW【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年07月01日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年07月01日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月30日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況・為替・株式（2025年06月27日時点）日本金融マクロ経済金融一般【マーケット情報】商品市況（2025年06月27日午前時点）日本金融マクロ経済金融一般日本の最新ニュース米の対日関税「30、35％」、「合意疑わしい」米国経済貿易自動車鉄鋼・金属農林・水産政策・法律・規制NEW日系新車販売６月減少、駆け込み反動米国車両自動車NEWシャープ、鴻海子会社にカメラ部品事業を売却日本ＩＴ電子・コンピューター各国・地域のトップ記事香港不動産の英皇が財務状況悪化PICK UP建設決算金融一般不動産建設・プラントNEW台湾新車販売、６月は17.5％減PICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW韓国６月の韓国車販売横ばいPICK UP車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ