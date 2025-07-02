中国・奇瑞汽車、ＰＨＶを年内に発売

ベトナム中国・奇瑞汽車、ＰＨＶを年内に発売車両NEW国・地域ベトナム業種車両関連タグ中国ベトナム自動車環境設備投資関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略ＢＹＤ、フィレンツェでＥＶバス引き渡し中国深セン車両自動車陸運NEW小米ＥＶの６月販売、2.5万台以上中国北京車両統計自動車NEWＥＶ零ホウの６月販売、2.4倍の4.8万台中国浙江車両統計自動車NEW理想汽車の６月販売、５カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW小鵬の６月販売、８カ月連続で３万台超え中国広東車両統計自動車NEW北汽新能源の６月販売、25％増の1.2万台中国北京車両統計自動車NEWベトナムの最新ニュース廃棄物発電所など着工、タイビン省ベトナム建設インフラ建設・プラントNEW長生きより生活の質重視、マニュライフ調査ベトナム社会社会一般NEWコンテナ取扱料が10年で1.5倍、業界が懸念ベトナム運輸海運NEW各国・地域のトップ記事中国相次ぐ中国でのＩＰＯ申請PICK UP金融統計ＩＴ一般金融一般証券保険政策・法律・規制NEW香港嘉禾、香港の映画館から撤退PICK UP媒体娯楽メディア文化・宗教NEW台湾議員の罷免、「反対」が多数PICK UP政治統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ