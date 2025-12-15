車載動力電池の搭載量、11月は39％増

中国車載動力電池の搭載量、11月は39％増PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造統計貿易自動車統計車載動力電池の搭載量、11月は39％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEWメキシコ追加関税、台湾にも 最大50％、情報通信は対象外台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW10月の流通業売上高、7.2％増の1609億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW豪政府がＥＶ税優遇見直し、廃止検討へオーストラリア車両統計自動車電機環境政治一般政策・法律・規制財政NEWＮＺ11月カード支出1.2％増、全般的勢いニュージーランド商業統計小売りNEW11月の乗用車販売、18.7％増 41万台、祭事需要とＧＳＴ減税でインド車両マクロ経済統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEW貿易統計車載動力電池の搭載量、11月は39％増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW創薬企業の海外契約が好調 今年15兆円超えへ、前年比２倍中国医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEWメキシコ追加関税、台湾にも 最大50％、情報通信は対象外台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW11月輸入物価指数、2.2％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計NEW対米輸出、相互関税が影 衣類・スマホ、４カ月連続減ベトナム経済貿易統計電子・コンピューター繊維農林・水産NEW世界銀行、25年成長率が4.8％に減速見通しカンボジア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国の最新ニュース一行ニュース（12～14日付）中国経済マクロ経済NEW化学品のモレスコ、天津子会社を解散中国天津化学化学一般その他製造NEW山東のＡＩコア産業、27年に2000億元突破へ中国山東ＩＴマクロ経済ＩＴ一般電子・コンピューター政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事香港独立委が９カ月内に調査報告PICK UP社会社会一般事件政治一般政策・法律・規制災害NEW中国創薬企業の海外契約が好調PICK UP医薬貿易統計保健医療医薬品社会一般政策・法律・規制NEW台湾メキシコ追加関税、台湾にもPICK UP経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信鉄鋼・金属その他製造政策・法律・規制車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ