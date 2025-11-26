フィリピン【フィリピン経済統計】経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン自動車金融一般証券マクロ経済統計貿易財政政策・法律・規制関連トピックス・特集・連載フィリピン経済統計フィリピン経済統計【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車金融一般証券政策・法律・規制財政NEW【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車金融一般証券財政【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車金融一般証券財政【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計金融一般証券財政【フィリピン経済統計】フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車金融一般証券政策・法律・規制財政フィリピンの最新ニュース歳入庁、税務監査を一時停止 企業などから職権乱用の苦情受けフィリピン経済社会一般事件政策・法律・規制財政NEW25日為替：＄１＝58.910ペソ（↓）フィリピン金融金融一般証券NEW運輸省、ミンダナオ鉄道の用地取得を開始フィリピン運輸インフラ不動産建設・プラント陸運NEW各国・地域のトップ記事インド中古車市場、29/30年度に倍増へPICK UP車両統計自動車環境NEW中国中国富裕層が求める体験価値独自PICK UP商業食品・飲料繊維政策・法律・規制小売りNEW香港香港政界の反応は抑制的かPICK UP政治マクロ経済観光社会一般政治一般政策・法律・規制選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ