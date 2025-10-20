〔ミ島通信〕大規模道路網整備、運営委が初会合

フィリピン〔ミ島通信〕大規模道路網整備、運営委が初会合運輸NEW国・地域フィリピン業種運輸関連タグフィリピン建設・プラント陸運政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載ミンダナオ通信ミンダナオ通信〔ミ島通信〕大規模道路網整備、運営委が初会合フィリピン運輸インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制NEW〔ミ島通信〕酪農カルメンズ、乳製品工場を取得フィリピン食品食品・飲料農林・水産〔ミ島通信〕アヤラ、ダバオで103億ペソの複合開発フィリピン建設不動産建設・プラント〔ミ島通信〕コタバト州の鶏肉処理場、操業開始フィリピン農水貿易農林・水産インフラ設備投資建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制〔ミ島通信〕食品ＵＲＣ、飼料工場を検討フィリピン農水食品・飲料農林・水産建設・プラント〔ミ島通信〕飼料ビタリッチ、養鶏企業を買収フィリピン農水食品・飲料農林・水産証券フィリピンの最新ニュース年金指数ランク、比は世界ワースト３位フィリピン経済統計社会一般政策・法律・規制NEWソクサージェン地域、最低賃金を引き上げフィリピン経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEW観光省、中国人客向け電子ビザ再開を歓迎フィリピン観光統計空運観光政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事香港アリババが銅鑼湾でビル購入PICK UP建設ＩＴ一般金融一般不動産建設・プラント観光小売りNEW中国大都市のオフィス市場軟調PICK UP建設統計不動産建設・プラントNEW台湾国民党主席に親中派の鄭氏PICK UP政治政治一般選挙外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ