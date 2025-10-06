〔ミ島通信〕アヤラ、ダバオで103億ペソの複合開発

フィリピン〔ミ島通信〕アヤラ、ダバオで103億ペソの複合開発建設国・地域フィリピン業種建設関連タグフィリピン不動産建設・プラント関連トピックス・特集・連載ミンダナオ通信ミンダナオ通信〔ミ島通信〕アヤラ、ダバオで103億ペソの複合開発フィリピン建設不動産建設・プラント〔ミ島通信〕コタバト州の鶏肉処理場、操業開始フィリピン農水貿易農林・水産インフラ設備投資建設・プラント雇用・労務政策・法律・規制〔ミ島通信〕食品ＵＲＣ、飼料工場を検討フィリピン農水食品・飲料農林・水産建設・プラント〔ミ島通信〕飼料ビタリッチ、養鶏企業を買収フィリピン農水食品・飲料農林・水産証券〔ミ島通信〕ベルデ、商業施設に再エネ電力供給フィリピン公益農林・水産電力・ガス・水道小売り〔ミ島通信〕センチュリー、低層住宅を開発フィリピン建設不動産フィリピンの最新ニュースファームフレッシュ、牛乳加工工場を開所フィリピン食品食品・飲料設備投資イベント２日為替：＄１＝58.080ペソ（↑）フィリピン金融金融一般証券南北通勤鉄道の橋、パンパンガで着工フィリピン運輸インフラ陸運政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港本土の塾が香港で違法営業かPICK UP社会社会一般教育政策・法律・規制タイ米関税から半年、ＦＴＡ活路PICK UP経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制ベトナムイオン、初の中型ＳＣPICK UP商業食品・飲料小売り更新各国・地域のトップ記事一覧へ