９月ＣＰＩ上昇率1.25％、４年半ぶり低水準

台湾９月ＣＰＩ上昇率1.25％、４年半ぶり低水準経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾食品・飲料マクロ経済統計ＣＰＩ９月ＣＰＩ上昇率1.25％、４年半ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計食品・飲料NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第32回＞ＲＢＡインフレ上振れ警戒オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW下位所得層物価、４カ月連続でマイナスフィリピン経済マクロ経済統計食品・飲料外食・飲食消費者物価、９月1.7％上昇 ２カ月連続で加速、台風が影響フィリピン経済マクロ経済統計農林・水産災害世帯の電気代負担続く、再エネ移行も圧力かオーストラリア公益インフラ電力・ガス・水道社会一般環境政策・法律・規制９月のＣＰＩ、６カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制自動車統計吉利の９月販売、35％増の27万台中国浙江車両統計自動車NEWＥＶの零ホウ、９月販売は97％増の6.6万台中国浙江車両統計自動車NEW小鵬汽車の９月新車販売、初の４万台突破中国広東車両統計自動車NEW小米ＥＶの９月販売、初の４万台超え中国北京車両統計自動車NEW理想汽車の９月販売、37％減の3.4万台中国北京車両統計自動車NEWＮＩＯの９月販売64％増、過去最高を更新中国上海車両統計自動車NEW台湾の最新ニュース５日続伸、終値で初の２万７千台＝台湾株式台湾金融金融一般証券再エネ比率、26年11月の20％達成目標変えず台湾公益石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境対米交渉、４千億米ドル規模の投融資提案か台湾経済マクロ経済貿易ＩＴ一般電子・コンピューター建設・プラント政策・法律・規制各国・地域のトップ記事香港市建局が再開発補償見直しへPICK UP建設不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾ＥＭＳ大手、米でそろい踏みPICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資車部品NEWタイ鶏肉サハファーム輸出拡大へPICK UP食品貿易食品・飲料農林・水産NEW各国・地域のトップ記事一覧へ