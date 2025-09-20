９月のＣＰＩ、６カ月連続でマイナス

タイ９月のＣＰＩ、６カ月連続でマイナスPICK UP経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制ＣＰＩ９月のＣＰＩ、６カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW９月物価3.38％上昇、前月から伸び加速ベトナム経済マクロ経済NEW７～９月成長率8.22％、11年以降で最高ベトナム経済マクロ経済統計準備銀、政策金利を据え置き 全会一致で5.50％、「中立」維持インド経済マクロ経済貿易統計農林・水産金融一般証券保険政策・法律・規制９月ＣＰＩは2.65％上昇、食材が押し上げインドネシア経済マクロ経済統計豪家賃4.1％上昇、シドニーとブリスベン主導オーストラリア建設統計不動産建設・プラント貿易統計９月の生産者物価、2.4％下落タイ経済マクロ経済統計NEW国民の７割、カンボジア覚書の内容知らずタイ政治貿易統計設備投資社会一般政治一般政策・法律・規制外交NEW９月のＣＰＩ、６カ月連続でマイナスタイ経済マクロ経済統計食品・飲料石油・石炭・ガス電力・ガス・水道政策・法律・規制NEW成長率予測、下方修正相次ぐ 政府目標下限の5.5％前後が大勢フィリピン経済マクロ経済貿易統計社会一般政策・法律・規制NEWロシア産原油輸入量、９月もシェア１位インド資源貿易統計石油・石炭・ガス政治一般外交NEWオフィス新規入居、８％増 １～９月期、5090万平方フィートインド建設マクロ経済統計ＩＴ一般不動産建設・プラントNEWタイの最新ニュース財務省、家計債務圧縮へ向け３案検討タイ金融金融一般政策・法律・規制財政排気量別の新規バイク登録台数（25年９月）タイ車両統計二輪車NEWタイの児童労働は「大きく改善」、米労働省タイ経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務各国・地域のトップ記事台湾ヤゲオ、芝浦電子を子会社にPICK UP製造自動車二輪車ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造精密機器証券車部品NEWタイ「次の地震」備える投資拡大独自PICK UP建設インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント社会一般災害NEWベトナム３Ｑ成長率8.23％、好調持続PICK UP経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ