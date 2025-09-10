中国企業の海外ＦＤＩが好調

中国中国企業の海外ＦＤＩが好調24年は世界３位、アジア投資活発PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国香港タイベトナムシンガポールインドネシア日本ASEAN米国カナダ中南米アフリカ欧州金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資自動車統計東風汽車の８月販売29％増、２カ月連続増加中国湖北車両統計自動車江淮汽車の８月販売、11カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車中国企業の海外ＦＤＩが好調 24年は世界３位、アジア投資活発中国経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制企業７割が米国事業見直し、従業員拘束受け韓国経済マクロ経済統計政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ４％減、３カ月連続でマイナスASEAN車両統計自動車企業の採用意欲、全体プラスも低下傾向シンガポール経済マクロ経済貿易統計雇用・労務中国の最新ニュース米テスラ、ＡＩ製品の微博アカウント開設中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造精密機器機械メディアＣＡＴＬが新型電池発表、欧州市場に投入中国福建車両自動車その他製造建設・プラント車部品新興ＧＰＵのムーアスレッド、上海上場計画中国北京ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券各国・地域のトップ記事中国中国企業の海外ＦＤＩが好調PICK UP経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制香港低空経済は6.6兆円規模にPICK UP経済マクロ経済その他サービス空運教育政策・法律・規制台湾輸出額、８月も大幅増続くPICK UP経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ