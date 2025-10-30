マツダの中国販売、１～９月は17％減

中国マツダの中国販売、１～９月は17％減車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計自動車統計鴻蒙智行、累計販売台数が100万台突破中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW１～９月の車輸入は32％減、日本が首位維持中国車両貿易統計自動車NEW貴州省のＧＤＰ、１～９月は4.9％成長中国貴州経済マクロ経済統計NEWマツダの中国販売、１～９月は17％減中国車両統計自動車NEW陝西のＧＤＰ、１～９月は5.3％成長中国陝西経済マクロ経済貿易統計NEW９月の景気指数、５カ月ぶり黄赤に上昇台湾経済マクロ経済統計NEW中国の最新ニュースゲーム市場が上向き傾向 ４四半期で最高額、海外も堅調中国媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービス娯楽メディア社会一般テイクオフ：平日の朝、中国ＥＣ大手…中国社会社会一般一行ニュース（29日付）中国経済マクロ経済NEW各国・地域のトップ記事香港花市の落札額、コロナ後最高PICK UP商業食品・飲料農林・水産イベント文化・宗教政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW台湾豚肉流通停止で休業の波PICK UPサービス食品・飲料保健医療農林・水産観光政策・法律・規制外食・飲食NEW韓国米韓が関税交渉で妥結PICK UP経済マクロ経済貿易政治一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ