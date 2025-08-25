７月ＣＰＩは1.2％上昇、保険・金融が急伸

マレーシア７月ＣＰＩは1.2％上昇、保険・金融が急伸経済国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシアマクロ経済統計ＣＰＩ山東の１～７月経済統計、鉱工業は7.8％増中国山東経済マクロ経済貿易統計広東省の鉱工業生産、１～７月は2.4％増中国広東経済マクロ経済統計７月ＣＰＩは1.2％上昇、保険・金融が急伸マレーシア経済マクロ経済統計遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計７月のＣＰＩ上昇率１％、伸び幅0.4Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計マレーシアの最新ニュース三井金属、台マ工場で高周波基板用銅箔増産マレーシア鉄鋼鉄鋼・金属郵便・物流ＰＯＳの中間決算、赤字幅拡大マレーシア運輸決算倉庫陸運空運ガスマレーシア、４～６月期決算は9.9％減益マレーシア公益決算石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道各国・地域のトップ記事香港飲食が域外労働者継続を希望PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食中国25年の景況予測が小幅に悪化PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品台湾総統、原発再稼働に柔軟姿勢PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙各国・地域のトップ記事一覧へ