遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増

中国遼寧遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増経済NEW国・地域中国遼寧業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW７月のＣＰＩ上昇率１％、伸び幅0.4Ｐ縮小香港経済マクロ経済統計NEW天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計【豪ドル為替マーケット分析】 ＜ＳＭＢＣ・第25幕＞よろめく米ドルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制成長率予測、２～３％を維持 再び据え置き、米関税が不確実性香港経済マクロ経済統計政策・法律・規制25年の成長率予想を上方修正 4.45％、ＡＩで輸出は24％増台湾経済マクロ経済統計自動車統計広東省の１～７月中古車輸出、前年超え中国広東車両貿易統計自動車海運NEW遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW７月の自動車産業、全分野で増加韓国車両統計自動車NEW貴州の１～７月経済統計、鉱工業は8.7％増中国貴州経済マクロ経済統計天津の１～７月経済統計、鉱工業は5.1％増中国天津経済マクロ経済統計深センの輸出額、１～７月は５％減中国深セン経済マクロ経済貿易統計貿易統計遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は3.9％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～７月経済統計、鉱工業は7.6％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の１～７月中古車輸出、前年超え中国広東車両貿易統計自動車海運NEW７月の空港旅客520万人、前年同月比9.7％増香港運輸貿易統計空運観光NEW２Ｑの経常黒字は過去最高、輸出好調で台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEWミャンマーの一部検問所閉鎖、商務省が対応タイ経済マクロ経済貿易統計陸運外交NEW中国の最新ニュース25年２Ｑのモバイル決済、1.2％増の136兆元中国金融統計ＩＴ一般金融一般NEW草サッカーリーグ、全国各地で相次ぎ開幕中国経済マクロ経済決算証券その他サービス観光社会一般スポーツイベント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW中央部門、太陽電池の低価格競争を抑制中国製造その他製造電力・ガス・水道政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国中国の抹茶、世界人気高まるPICK UP食品ＩＴ一般食品・飲料農林・水産設備投資卸売り小売り外食・飲食NEW香港小売大手ＤＦＩが人員削減かPICK UP商業決算雇用・労務小売りNEW台湾米政府「株保有」に懸念噴出PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター証券政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ