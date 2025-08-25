25年の景況予測が小幅に悪化

中国25年の景況予測が小幅に悪化業種・地域にばらつき、日系調査PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国日本自動車車部品その他製造ＩＴ一般マクロ経済政策・法律・規制設備投資社会一般ＧＤＰ25年の景況予測が小幅に悪化 業種・地域にばらつき、日系調査中国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品東亜銀、中間決算は14％増益香港金融マクロ経済決算金融一般７月の成長率3.5％予測、台総院が電力消費で台湾経済マクロ経済統計電力・ガス・水道ＧＤＰ30年１人当たり8500ドルに、財務省ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制財政ドイモイ2.0で７％成長持続、三菱ＵＦＪベトナム経済マクロ経済金融一般小売り大手の地方開拓続く 上期決算、ジャワ島減収の企業もインドネシア商業マクロ経済統計決算小売り中国の最新ニュースポップマート、「ラブブミニ版」28日発売へ中国北京商業その他製造その他サービス小売り海南自由貿易港、越境資産管理の試験措置中国海南金融金融一般証券政策・法律・規制広東省の鉱工業生産、１～７月は2.4％増中国広東経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事香港飲食が域外労働者継続を希望PICK UPサービス雇用・労務政策・法律・規制外食・飲食中国25年の景況予測が小幅に悪化PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般その他製造設備投資社会一般政策・法律・規制車部品台湾総統、原発再稼働に柔軟姿勢PICK UP公益電力・ガス・水道社会一般政治一般選挙各国・地域のトップ記事一覧へ