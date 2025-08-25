NNA ASIA

サービス案内
    中国

    25年の景況予測が小幅に悪化

    業種・地域にばらつき、日系調査
    PICK UP
    経済
    国・地域
    中国
    業種
    経済
    関連タグ

    ＧＤＰ

    中国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー