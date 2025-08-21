NNA ASIA

    香港

    ７月のＣＰＩ上昇率１％、伸び幅0.4Ｐ縮小

    経済
    香港政府統計処は21日、総合消費者物価指数（総合ＣＰＩ）が７月は前年同月比1.0％上昇したと発表した。上昇率は前月から0.4ポイント縮小し、2021年６月（0.7％）以来の低い値となった。

    国・地域
    香港
    業種
    経済
    ＣＰＩ

